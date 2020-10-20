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وفاة امرأة ثلاثينية بالفيروس على متن طائرة

منذ دقيقتين
وفاة مواطنة

وفاة مواطنة

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توفيت امرأة في الثلاثينات من عمرها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع من أريزونا إلى تكساس.

ولفظت المرأة، المقيمة في مدينة غارلاند بولاية تكساس الأميركية أنفاسها الأخيرة، بينما كانت الطائرة لا تزال على مدرج المطار في أريزونا.

وأشارت التقارير إلى أن “المسافرة عانت من صعوبة في التنفس بعد أن جلست على كرسيها في الطائرة، وجرى على الفور إعطاؤها جرعات أوكسيجين”.

وذكرت الوكالة أن “الحادثة التي جرى الكشف عنها مساء أمس ، وقعت في 25 تموز الماضي، لكن لم يتم إبلاغ السلطات المختصة على أنها حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلا قبل أيام معدودة”، من دون تقديم مزيد من المعلومات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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