وفاة بحار وإصابة 6 آخرين بحادث التصادم في قناة السويس

لقي بحار مصرعه وأصيب 6 من العاملين بالقاطرة التي غرقت في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر المائي.

وتم انتشال جثمان البحار⁩، ويدعى السيد موسى من أبناء محافظة ⁧بورسعيد⁩ ويعمل ميكانيكياً بالهيئة، وفق المعلومات.

أتى ذلك بعد إعلان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، بوقت سابق السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة “فهد”، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 في منطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

كما كشف ربيع أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مع القاطرة “فهد” في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

طولها 230 متراً وعرضها 36 متراً

كذلك أضاف أن طول الناقلة يبلغ 230 متراً، وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن، مردفاً أن السفينة تنتظر في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وتابع أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، لافتاً إلى أنه تم الدفع بالرافعة “إنقاذ ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة،

فيما ختم قائلاً إنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.