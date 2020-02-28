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وفاة بريطاني بفيروس كورونا على متن السفينة الموبوءة

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تُوفي، الجمعة، المواطن البريطاني المصاب بفيروس “كورونا” على متن سفينة “دايموند برنسيس”.

يذكر أن وسائل إعلام يابانية كانت قد أعلنت، وفاة رجل ثمانيني من ركاب سفينة الرحلات الترفيهية التي تخضع لإجراءات حجر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد على متنها.

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وهو رابع شخص تسجل وفاته، بينما تأكدت إصابة نحو 700 شخص غادروا السفينة الراسية بالقرب من يوكوهاما بجنوب طوكيو ونقلوا إلى مستشفيات.

ولا تزال سفينة “دايموند برنسيس” راسية منذ رصد إصابات بين ركابها البالغ عددهم نحو 3700 في 5 شباط/فبراير في يوكوهاما.

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