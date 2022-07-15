وفاة بريطاني محتجز لدى الانفصاليين المدعومين من موسكو

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة بوفاة موظف إغاثة بريطاني احتجزه انفصاليون تدعمهم روسيا في أوكرانيا واتُّهم بأنه من المرتزقة، وألقي القبض على بول أوري في شرق أوكرانيا ووجه إليه الانفصاليون في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا تهمة ارتكاب “أنشطة مرتزقة”.

وفي وقت سابق أصابت صواريخ روسية مدينة فينيتسيا الأوكرانية، التي تقع بعيدا عن خطوط القتال، الخميس في هجوم وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه جريمة حرب وقالوا إنه قتل 23 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال.

جاءت الضربة، التي قالت أوكرانيا إنها نفذت بصواريخ من طراز كاليبر كروز أُطلقت من غواصة روسية في البحر الأسود، بعد يوم من تحقيق انفراجه في المحادثات بين موسكو وكييف بشأن إلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية والتي كشفت أن الجانبين ما زالا على مسافة بعيدة من التوصل إلى تسوية سلمية.