الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة جندي فرنسي في العراق خلال مهمة تدريبية

منذ 52 دقيقة
جندي فرنسي في العراق

جندي فرنسي في العراق

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة الفرنسية (الاثنين 21-8-2023) إن جنديا فرنسيا في مهمة تدريبية بالعراق توفي أمس الأحد.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر “فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه”.

وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن الوفاة حدثت أمس الأحد، وأضاف أن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية “لمحاربة الإرهاب”.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أيضاً مساء الجمعة، عن مصرع عسكري فرنسي بحادث سير في العراق، حيث كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية.

    المزيد من أخبار العالم

    كاليفورنيا تغرق جراء أمطار العاصفة المدارية هيلاري
    فيديو.. أمطار "هيلاري" تبتلع السيارات في كاليفورنيا
    علما كوريا الشمالية والصين
    بعد توقف 3 سنوات.. الصين تستأنف الرحلات الجوية مع كوريا الشمالية
    اقتصاد الصين - تعبيرية
    استمرار انخفاض واردات الصين من النفط الخام من السعودية

    الأكثر قراءة

    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    اجتجاجات في السويداء السورية
    "برا برا برا بشار يطلع برا".. هتافات واحتجاجات في السويداء السورية
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!