وفاة جندي فرنسي في العراق خلال مهمة تدريبية

قالت الحكومة الفرنسية (الاثنين 21-8-2023) إن جنديا فرنسيا في مهمة تدريبية بالعراق توفي أمس الأحد.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر “فقد نيكولا لاتورت حياته أثناء تأدية واجبه”.

وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور إن الوفاة حدثت أمس الأحد، وأضاف أن لاتورت كان في مهمة لتدريب القوات المسلحة العراقية “لمحاربة الإرهاب”.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أيضاً مساء الجمعة، عن مصرع عسكري فرنسي بحادث سير في العراق، حيث كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية.