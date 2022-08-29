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وفاة جندي هولندي بعد إصابته في حادث إطلاق نار في أميركا

منذ 38 دقيقة
تفلت السلاح في أميركا

تفلت السلاح في أميركا

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية الاثنين 29 آب وفاة جندي من القوات الخاصة الهولندية متأثرًا بجراحه، بعد إصابته في إطلاق نار أمام فندق كان يقيم فيه بمدينة إنديانابوليس الأميركية، قبل ثلاثة أيام.

وأصيب ثلاثة من أفراد القوات الخاصة الهولندية الموجودين في الولايات المتحدة لأغراض التدريب في إطلاق النار الذي وقع في أثناء فترة راحتهم يوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن حالة الرجلين الآخرين مستقرة في المستشفى، من دون الكشف عن تفاصيل جديدة حول الحادث.

وكان أحد أفراد شرطة إنديانابوليس قد أبلغ قناة فوكس 59 التلفزيونية بأن مشادة على ما يبدو وقعت في وقت سابق في مكان آخر خلاف فندق (هامبتون إن) في وسط إنديانابوليس.

    المصدر :
  • رويترز

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