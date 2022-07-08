وفاة رئيس أنجولا السابق دوس سانتوس عن 79 عاما

قالت الرئاسة الأنجولية على فيسبوك الجمعة، إن الرئيس الأنجولي السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الذي حكم ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا لما يقرب من أربعة عقود، توفي عن 79 عاما.

وأضافت الرئاسة الأنجولية أن الرئيس السابق توفي في الساعة 11:10 صباحا بتوقيت إسبانيا في مستشفى في برشلونة، بعد صراع طويل مع المرض، وامتنع متحدث باسم المستشفى الذي كان يعالج فيه دوس سانتوس في برشلونة عن التعليق.

جوزيه إدواردو دوس سانتوش ولد في 28 أغسطس 1942، الرئيس السابق لجمهورية أنغولا، خدم في هذا المنصب منذ 1979 حتى سبتمبر 2017، وهو أيضا رئيس الحركة الشعبية لتحرير أنغولا إمبلا MPLA.

بسبب قمع الحكومة الاستعمارية البرتغالية نفي إدواردو دوس سانتوش إلى فرنسا عام 1961، عاد إلى أفريقيا مرة أخرى وسافر من فرنسا إلى جمهورية الكونغو ومن الكونغو تعاون مع حزبه MPLA، ثم أصبح عضواً رسمياً في الحزب.

ولإكمال دراسته، سافر مرة أخرى، إلى الاتحاد السوفيتي، حيث حصل على شهادة هندسة البترول من معهد لدراسات النفط والكيمياء في باكو في أذربيجان.

في عام 1970 عاد إلى بلده أنغولا وانضم إلى تنظيم EPLA، وهو فرع عن حركة MPLA، وأصبح يعمل في محطة إرسال في المنطقة العسكرية السياسية الثانية للحزب.

في سنة 1974 تمت ترقيته إلى قائد فرعي لخدمات الاتصالات في المنطقة الثانية، عمل ممثلا للحزب الحاكم MPLA في عدة دول منها يوغوسلافيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الصين الشعبية قبل أن ينتخب لعضوية اللجنة المركزية في الحزب، ثم أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب في سبتمبر 1974.