السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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وفاة رئيس المكسيك الأسبق إيشيفيريا عن عمر ناهز 100 عام

منذ 10 دقائق
ئيس المكسيك الأسبق لويس إيشيفيريا

ئيس المكسيك الأسبق لويس إيشيفيريا

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توفي رئيس المكسيك الأسبق لويس إيشيفيريا، الذي تولى المنصب عام 1970 متعهدا بانفتاح ديمقراطي للبلاد لكنه أشرف على ستة أعوام من أصعب سنوات ما سمى “بالحرب القذرة” ضد المنشقين، عن عمر ناهز 100 عام.

وأكد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر وفاة إيشيفيريا اليوم السبت ، وقدم تعازيه لأسرة الراحل.

وأفلت إيشيفيريا، بسبب تقدمه في العمر، من محاولات المدعين المكسيكيين توجيه الاتهام إليه بتهمة الإبادة الجماعية لدوره في مجزرتين شهيرتين ضد الطلاب المحتجين في عامي 1968 و1971، أصبحتا رمزا لحقبة من القمع وبطش الدولة.

ووفقاً لموسوعة ويكبيديا، فإن كان إيشيفيريا أحد أبرز الرؤساء في تاريخ المكسيك بعد الحرب. حاول أن يصبح زعيمًا لما يسمى بالعالم الثالث، وهي الدول التي لم تكن متحالفة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

عرض اللجوء السياسي إلى هورتينسيا بوسي ولاجئين آخرين من ديكتاتورية بينوشيه في تشيلي، وأقام علاقات دبلوماسية وتعاونًا وثيقًا مع جمهورية الصين الشعبية بعد زيارة بكين والاجتماع مع الرئيس ماو تسي تونغ ورئيس الوزراء تشو إنلاي، وحاول استخدام نفوذ ماو بين الدول الآسيوية والأفريقية في محاولة فشلت في نهاية المطاف ليصبح الأمين العام للأمم المتحدة.

تسبب إيشيفيريا في توتر العلاقات مع إسرائيل (واليهود الأمريكيين) بعد دعم قرار الأمم المتحدة الذي يعادل الصهيونية بالعنصرية.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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