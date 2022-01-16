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وفاة رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

16 - يناير - 2022
بوبكر كيتا

بوبكر كيتا

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فارق رئيس مالي السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، الحياة عن عمر يناهز 77 عاما، وفقا لما أفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الأحد نقلا عن عائلته.

وقال أحد أفراد عائلة الرئيس السابق للوكالة أن كيتا توفي صباح اليوم في منزله، دون شرح سبب وفاته.

وأكد عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق صحة هذه المعلومة.

وشغل كيتا رئاسة جمهورية مالي خلال فترة ما بين سبتمبر 2013 وأغسطس 2020 عندما أجبر على ترك منصبه نتيجة انقلاب سلطوي.

وقبل ذلك تولي كيتا منصبي رئيس الحكومة (فبراير 1994- فبراير 2000) ورئيس الجمعية الوطنية (سبتمبر 2002-سبتمبر 2007).

وكان الرئيس الراحل سيحتفل بعيد ميلاده الـ77 في 29 يناير الجاري.

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