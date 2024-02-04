وفاة رئيس ناميبيا بعد تشخيص إصابته بالسرطان

توفي رئيس ناميبيا حاجي جينجوب، في المستشفى في وقت مبكر اليوم الأحد عن 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

جاء ذلك في منشور لمكتب الرئيس جينجوب على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، والذي لم يذكر تفاصيل إضافية.

لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.

وذكر مكتب الرئيس أنه توفي في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك حيث كان يعالج على أيدي فريقه الطبي.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفائه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.