الأحد 23 رجب 1445 ﻫ - 4 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة رئيس ناميبيا بعد تشخيص إصابته بالسرطان

منذ 5 دقائق
الرئيس حاجي جينجوب

الرئيس حاجي جينجوب

A A A
طباعة المقال

توفي رئيس ناميبيا حاجي جينجوب، في المستشفى في وقت مبكر اليوم الأحد عن 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

جاء ذلك في منشور لمكتب الرئيس جينجوب على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، والذي لم يذكر تفاصيل إضافية.

لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.

وذكر مكتب الرئيس أنه توفي في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك حيث كان يعالج على أيدي فريقه الطبي.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفائه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
"طوفان الأقصى" تسببت بأزمة حقيقية لكل سكان إسرائيل.. دراسة بريطانية تكشف مفاجآت!
نتنياهو ويوسي كوهين
غزة تحت النار
الرئيس السابق للموساد: نحتاج 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتنا
حرائق ضخمة في تشيلي
تشيلي.. مقتل 46 على الأقل في حرائق غابات وسط البلاد

الأكثر قراءة

نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
مجلس الوزراء الإسرائيلي
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزراء إسرائيليين وقائد الشرطة.. صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل