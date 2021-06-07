وفاة رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته باشتباكات في عكا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية “آفي هار إيفين”، توفي مساء أمس الأحد، في مستشفى رامبام في حيفا شمال غربي القدس المحتلة، متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وخلال الاشتباكات التي استمرت 11 يوما، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تم تدمير فندقين في إسرائيل، كان «إيفين» يقيم في أحدهما، فيما تم نقل المسؤول الإسرائيلي السابق، إلى مستشفى رامبام بعد إصابته بحروق واختناق.

من جانبها، أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إلى ان «إيفين» حائز على جائزة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان رئيسا سابقا لوكالة الفضاء الإسرائيلية، ومات عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان القتال تفجر في 10 مايو الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، واستمر 11 يوما وأسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية للقطاع.

كما تسبب أكثر من 4000 صاروخ أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة وتم اعتراض كثير منها في مقتل 13 في إسرائيل.

ولعبت مصر دورا رئيسيا في الوساطة في تهدئة بين الجانبين وقالت إنها ستخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء المناطق المدمرة من غزة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».