وفاة رائد الفضاء السوري المعارض لنظام الأسد اللواء "محمد فارس"

أُعلن اليوم (السبت 20-4-2024) في أحد مستشفيات غازي عنتاب بتركيا عن وفاة رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس عن سن ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الراحل اللواء محمد فارس والذي عرف بمعارضته لنظام بشار الأسد، أول رائد فضاء سوري، حيث رافق عام 1987 رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء السوفياتية “مير”.

وأنجز محمد فارس خلال الرحلة ثلاث عشرة تجربة علمية تمت في الفضاء على متن المركبة الفضائية، وعدة أبحاث في مجالات صناعية وجيولوجية وكيميائية وطبية وفي الرصد الفضائي والاستشعار عن بعد تم الإعداد لها في سوريا.

وإضافة إلى كونه السوري الأول الذي يصعد للفضاء فإن فارس هو العربي الثاني الذي خاض هذه الرحلة بعد السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.

ووصف الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له فارس بفقيد سوريا، مشيرا إلى أنه انحاز إلى الثورة السورية بعيد اندلاعها عام 2011 ولم يغير موقفه حتى رحيله.

وفارس من مواليد حلب عام 1951، وكان طيّارا مقاتلا على الطائرة “ميغ 21″، كما كان مدربا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سوريا إلى الفضاء الخارجي.

وكان قد انشق فارس عن نظام بشار الأسد في بدايات الثورة السورية عام 2012، وأعلن انضمامه ودعمه لمطالب السوريين الثائرين.

ومع ذلك لم ينخرط في أي نشاط مسلح، وفضل الإقامة بين مدينتي إسطنبول وغازي عنتاب، وحصل على الجنسية التركية.