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وفاة سائح آخر في اليونان وفقد آخرين وسط موجة حارة

منذ 8 دقائق
علم اليونان

علم اليونان

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قالت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين 17 حزيران/يونيو 2024، إنها عثرت على مواطن أمريكي يبلغ من العمر 55 عاما ميتا في جزيرة ماثراكي اليونانية في ثالث حالة وفاة لسائح في أسبوع خلال موجة من الطقس الحار بشكل غير معتاد.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، مع انطلاق موسم العطلات في الشواطئ النائية والمواقع القديمة والممرات الجبلية في اليونان.

وتزامنت موجة الحر المبكرة مع موجة من حالات اختفاء ووفيات لسياح في أنحاء اليونان، مما يسلط الضوء على مخاطر التعرض للحرارة.

وقال بيتروس فاسيلاكيس المتحدث باسم الشرطة في منطقة جنوب بحر إيجه لرويترز “هناك نسق مشترك.. ذهبوا جميعا في نزهة في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.

ولم تكشف الشرطة عن هوية السائح الأمريكي الذي عُثر على جثته قرب شاطئ في ماثراكي أمس الأحد. وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إنه تم نقله إلى جزيرة كورفو حيث سيتم تشريح الجثة.

وتبحث فرق الإنقاذ أيضا عن سائحتين فرنسيتين تبلغان من العمر 73 و64 عاما في جزيرة سيكينوس، وشرطي أمريكي يبلغ من العمر 59 عاما في جزيرة أمورجوس.

    المصدر :
  • رويترز

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