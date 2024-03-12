وفاة شخصين على متن قارب يقل نحو 40 مهاجراً قبالة جزر الكناري

قالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، إن شخصين لقيا حتفهما أثناء محاولتهما الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية على متن زورق يقل 40 مهاجرا بينما نُقل أربعة آخرون حالتهم خطيرة إلى مستشفى بطائرة هليكوبتر.

ورصدت سفينة تجارية الزورق مساء أمس الاثنين في حوالي الساعة الثامنة مساء (2000 توقيت جرينتش) وأبلغت السلطات في جزيرة جران كناريا.

وأرسلت هيئات الإنقاذ طائرتي هليكوبتر لإجلاء المصابين وسفينة لسحب الزورق إلى ميناء أرجونيجين في جران كناريا، والذي يبعد 76 ميلا بحريا (140 كيلومترا) شمالا، حيث استقبلهم موظفو الصليب الأحمر والشرطة.

وقال متحدث باسم هيئة الإنقاذ لرويترز إن الناجين من دول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وعددهم 34، منهم 27 رجلا وسبع نساء، دون تقديم تفاصيل عن المكان الذي أبحر منه الزورق.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يستقلون قوارب في مسعى للعبور إلى جزر الكناري ارتفع أكثر من ستة أمثال حتى الآن هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأوضحت الوزارة إن 11932 مهاجرا غير قانوني وصلوا إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى 29 فبراير شباط، مقارنة مع 1865 مهاجرا وصلوا في نفس الفترة من عام 2023.