وفاة شخصين في النرويج بعد تطعميهما بلقاح ضد كورونا

قالت وكالة الأدوية في النرويج، إن شخصين كانا يعيشان في دار لرعاية المسنين في هذه الدولة، توفيا بعد تطعيمهما بلقاح ضد عدوى فيروس كورونا، وأنها فتحت تحقيقا بالحادثة.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أنها تجري مراجعات وفحوصات بعد وفاة الشخصين.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة والمعهد الوطني النرويجي للصحة تلقيا رسالة يوم الثلاثاء، تفيد بوفاة اثنين من المقيمين في دار رعاية المسنين بعد أيام قليلة من تطعيمهما بلقاح ضد فيروس كورونا، وأن خبراءهما يبحثون فيما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتطعيم.

وقال المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن: “من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هذه الوفيات والتطعيم، أم أن الوفاة جاءت بمحص الصدفة”.

ووفقا لشركات التلفزيون المحلية النرويجية، يموت حوالي 400 شخص كل أسبوع في دور رعاية المسنين بالنرويج، ولم يُعرف بعد ما إذا كان هذان العجوزان يعانيان من أية أمراض، وذلك بحسب “نوفوستي”.