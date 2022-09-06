الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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وفاة شخصين في حريق غابات في كاليفورنيا

منذ دقيقتين
حرائق الغابات- أرشيفية

حرائق الغابات- أرشيفية

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قالت إدارة مكافحة الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن حريق غابات هائلا شب في منطقة فيرفيو بمقاطعة هيميت، وامتد إلى ألفي فدان وتسبب في مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وقالت الإدارة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن الحريق بدأ بعد وقت قصير من الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين (2100 بتوقيت جرينتش) وانتشر بسرعة وصدرت أوامر بالإخلاء.

وأضافت الإدارة في تغريدة على تويتر أن الحريق دمر سبعة مبان وألحق أضرارا بعدد آخر.

ونشرت الإدارة تسعة أطقم إطفاء وست طائرات إطفاء وأربع طائرات هليكوبتر و 265 من رجال الإطفاء لمواجهة الحريق، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.

وأتى حريق سريع الانتشار في شمال كاليفورنيا الأسبوع الماضي على أربعة آلاف فدان (1620 هكتارا)، وأدى إلى تدمير مئات المنازل والمباني.

وجعل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها كاليفورنيا منذ أكثر من عقدين، والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ، الولاية أكثر عرضة من أي وقت مضى لحرائق الغابات.

    المصدر :
  • رويترز

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