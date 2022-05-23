وفاة شخصين وإصابة 120 بانفجار مطعم في أبو ظبي

من مكان انفجار المطعم بأبو ظبي

قالت شرطة أبو ظبي إن انفجار اسطوانة غاز بمطعم في العاصمة الإماراتية اليوم الاثنين أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين بإصابات طفيفة ومتوسطة.

وذكرت شرطة العاصمة على تويتر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مضيفة أن أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء الانفجار.

وقالت الشرطة في وقت سابق اليوم إنها استطاعت السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأخلت أربعة مبان سكنية.

وأخلت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية زجاحا محطما وركاما متناثرا على طول الرصيف. ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة البحرية للعاصمة.