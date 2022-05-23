الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة شخصين وإصابة 120 بانفجار مطعم في أبو ظبي

23 - مايو - 2022
آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 7:02 مساءً
من مكان انفجار المطعم بأبو ظبي

من مكان انفجار المطعم بأبو ظبي

A A A
طباعة المقال

قالت شرطة أبو ظبي إن انفجار اسطوانة غاز بمطعم في العاصمة الإماراتية اليوم الاثنين أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 120 آخرين بإصابات طفيفة ومتوسطة.

وذكرت شرطة العاصمة على تويتر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مضيفة أن أضرارا مادية لحقت بمحال تجارية وواجهات ست بنايات جراء الانفجار.

وقالت الشرطة في وقت سابق اليوم إنها استطاعت السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأخلت أربعة مبان سكنية.

وأخلت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية زجاحا محطما وركاما متناثرا على طول الرصيف. ويقع المطعم في الخالدية وهي منطقة قريبة من الواجهة البحرية للعاصمة.

    المزيد من أخبار العالم

    باكستان
    مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لباكستان
    سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
    الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهر
    مقتل 3 في إطلاق نار في متجر بقالة بأمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر