وفاة شخص خلال مهرجان "الرجل المحترق" بولاية نيفادا الأمريكية

قالت السلطات في ولاية نيفادا الأمريكية، الأحد، إنها تحقق في وفاة شخص بعدما تسببت عاصفة عاتية ممطرة في ترك عشرات الآلاف من المحتفلين بمهرجان (بيرنينج مان) “الرجل المحترق” السنوي عالقين في الوحل، وطلبت منهم الاحتماء بمكان آمن والحفاظ على الطعام والماء.

وأصدر مكتب قائد شرطة مقاطعة بيرشينج في شمال نيفادا بيانا قال فيه إن الوفاة حدثت أثناء هطول للأمطار أمس السبت لكنه لم يقدم تفاصيل عن سبب الوفاة أو هوية الشخص الذي لقي حتفه.

وأضاف المكتب “تسلمت الأسرة إخطارا بالأمر والتحقيق ما زال جاريا لكشف ملابسات حالة الوفاة… وحيث إن الوفاة لا تزال قيد التحقيق، فلا توجد معلومات أخرى في الوقت الحالي”.

وقال منظمو المهرجان في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات منعت الوصول إلى مدينة بلاك روك، التي تستضيف المهرجان، والخروج منها “خلال الفترة المتبقية من الحدث”.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة واشو إن الدخول إلى موقع الاحتفال بالمهرجان غير مسموح به حاليا بسبب الفيضانات.

وذكر الموقع الإلكتروني للمهرجان أن أكثر من 60 ألف شخص يسافرون سنويا إلى المنطقة النائية الواقعة في شمال غرب ولاية نيفادا ويعودون منها خلال احتفالهم بالمهرجان.

ويتجمع المحتفلون في مدينة بلاك روك لممارسة الفنون والرقص والاستمتاع بالأجواء مقابل تذكرة تبلغ قيمتها 575 دولارا للشخص الواحد.