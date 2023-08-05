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وفاة شخص وفقدان 2 بعد غرق زورق مهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2023 1:42 صباحًا
قارب مهاجرين في البحر

قارب مهاجرين في البحر

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ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن قوات خفر السواحل عثرت (السبت 5-8-2023) على جثمان شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن شخصين ما زالا في عداد المفقودين.

وقالت أنسا إن خفر السواحل أنقذ 43 شخصا وانتشل جثمان شخص قاصر على ما يبدو في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلا جنوب غرب لامبيدوزا.

وقال ناجون للسلطات إن الزورق كان يحمل على متنه 46 شخصا.

ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أمواج البحر الهائج منعت السلطات حتى الآن من إنقاذ مجموعة تضم حوالي 20 مهاجرا علقوا على الصخور حيث تحطم قاربهم مساء أمس الجمعة.

ونشرت منظمة أوبن آرمز غير الحكومية مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم السبت لقارب الإنقاذ الخاص بها وهو يتجه إلى ميناء برينديزي الجنوبي وعلى متنه 199 مهاجرا بينما تدفعه الرياح.

وأضافت أوبن أرمز “بعد أيام من الانجراف في البحر، يضطرون لمواجهة أحوال جوية بحرية بالغة الصعوبة”، واشتكت من تخصيص الحكومة الإيطالية موانئ الإنزال بعيدا عن مناطق الإنقاذ.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية أن إيطاليا شهدت وصول حوالي 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42600 مهاجر في نفس الفترة من عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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