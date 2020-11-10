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وفاة صائب عريقات

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 11:36 صباحًا
صائب عريقات

صائب عريقات

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بعد تدهور صحته نتيجة اصابته بكورونا، توفي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

وكان عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى “هداسا” الإسرائيلي في القدس، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية.

وفي مطلع تشرين الاول الماضي، أعلن عريقات (65 عاما) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرا في البداية، فإن حالته الصحية تدهورت، مما استدعى نقله إلى المستشفى. وخضع عريقات في أواخر الشهر الماضي إلى عملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان ينظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية، بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس، بحسب “سكاي نيوز”.

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