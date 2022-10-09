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وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية بالسعودية

منذ 8 دقائق
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اختناقا بعد أن تركه سائق الحافلة فيها سهوا، بمحافظة القطيف شرقي السعودية، الأحد.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص قوله، إن الحالة وقعت نتيجة نسيان سائق الحافلة الخاصة المستأجرة وعدم التأكد من وجود أي طالب داخلها.

كما أكد المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمتابعة مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي وجهت بتشكيل فريق عمل يقوم بزيارة المدرسة ومتابعة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأعرب الباحص عن تعازي تعليم الشرقية وحزنها الشديد لوفاة الطفل حسن، داعية أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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