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وفاة عزة الدوري “اليد اليمنى ” لـ صدام حسين

منذ ساعة واحدة
عزة الدوري

عزة الدوري

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توفي اليوم الإثنين “عزت الدوري” نائب رئيس جمهورية العراق الأسبق صدام حسين عن عمر ناهز الـ 78، واستلم الدوري منصبه مع وصول صدام حسين للحكم عام 1979 حتى حلول الغزو الأميركي عام 2003.

ويعتبر الدوري أحد أبرز رجالات النظام العراقي السابق، وشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين، وكذلك منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة. وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد الغزو العراقي للكويت.

ولد ظل صدام ويده اليمنى، في الأول من يوليو 1942. وتزوج الدوري من خمس نساء، وله من الأبناء 11 ابنًا و13 ابنة.

وتوارى الدوري عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن في حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006.

ونسبت للدوري تسجيلات صوتية ومرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، وظهر في أول تسجيل مرئي له في أبريل/نيسان 2012 بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حزب البعث.

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