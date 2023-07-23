وفاة غامضة.. العثور على مليونير روسي جثة هامدة بمكتبه في موسكو!

كشفت وسائل إعلام روسية عن العثور على المليونير ورجل الأعمال الروسي أنطون تشيريبينيكوف (40 عاما) (السبت 22-7-2023) جثة هامدة في مكتبه بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت “راديو أوروبا الحرة” إن تشيريبينيكوف مؤسس مجموعة تكنولوجيا ICS Holding، وكان خاضعا لعقوبات أميركية، وقد مات في مكتبه في موسكو.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة تعتبر “أحدث وفاة غامضة لشخص بارز”.

ووفقا للمعلومات الواردة تم إدراج السبب الأولي للوفاة على أنه سكتة قلبية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تشيريبينيكوف في فبراير الماضي، لكونه “المالك المستفيد النهائي ورئيس Citadel”، التي قالت السلطات الأميركية إنها طورت برمجيات مصممة لسرقة المعلومات المالية والشخصية من شبكات الكمبيوتر.

كما ربطت تقارير أخرى شركة ICS Holding بأجهزة الأمن الروسية.

وفي إطار سعيها لتقويض قدرة روسيا المالية في خضم حربها غير المبررة على أوكرانيا، أعلنت واشنطن، في ديسمبر الماضي، حزمة عقوبات على مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذين يقدمون له يد المساعدة في غزوه.

وبرز اسم رجل الأعمال الروسي، فلاديمير بوتانين، ضمن القوائم الجديدة، إذ أقرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 كيانا روسيا، من بينها “روزبنك” الذي استحوذ عليه المقرب لبوتين مؤخرا، ووصفته بأنه من بين “أثرى الرجال في روسيا”، في حين ضمت الخارجية الأميركية الملياردير ذاته وعائلته وأصوله لقائمتها.

وفي مارس 2022، كشف تحليل استقصائي نشره موقع بلومبرغ الاقتصادي المتخصص، أن العقوبات العالمية على الأوليغارشية الروس الأثرياء، قد “تجاوزت” 10 من أصل أغنى 20 منهم، وأن هذا ترك لهم “حرية العمل في جميع أنحاء العالم دون قيود قانونية”.

وقال الموقع إن محاولة عزل روسيا عن التمويل الدولي والضغط على بوتين – مع تقليل الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي – أدت إلى فرض المملكة المتحدة عقوبات على 10 من أغنى المليارديرات بينما فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تسعة، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة فقط.