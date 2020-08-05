وفاة كل 15 ثانية.. وفيات كورونا تتجاوز 700 ألف عالميا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تجاوز إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، التي تم تسجيلها ، عتبة 700 ألف حالة حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز في إحصاءاتها، الأربعاء.

وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك قائمة الدول الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19، التي يسببها الفيروس المستجد.

وذكرت رويترز أن حوالي 5900 شخص يموتون يوميا من المرض، وفقا لأرقام تم جمعها على مدى الأسبوعين الماضيين، أي بمعدل 247 شخصا كل ساعة، ووفاة واحدة كل 15 ثانية.

وأصبحت أميركا اللاتينية البؤرة الجديدة للمرض، حيث يعيش 640 مليون شخص، لكن الحكومات تعاني من كبح تفشي الفيروس وذلك بسبب انتشار الفقر واكتظاظ المواقع السكنية.

ويعيش أكثر من 100 مليون شخص في المناطق الأقل حظا بأميركا اللاتينية والكاريبي، وفقا للأمم المتحدة.

وأكثر من نصف الإصابات في العالم تتركز في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم ، تليها البرازيل أما الدولة الثالثة الأكثر تضررا فهي الهند .

ربما تعكس هذه الأرقام جزءا يسيرا من العدد الفعلي للإصابات ،فالعديد من البلدان تجري فحوصا فقط للأشخاص، الذين تظهر عليهم الأعراض أو للحالات الأكثر خطرا.

.