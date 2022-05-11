وفاة ليونيد كرافتشوك.. الرجل الذي وقف خلف "أوكرانيا" الحديثة

توفي، ليونيد كرافتشوك، أول رئيس لأوكرانيا المستقلة وأحد القادة الثلاثة الذين أعلنوا رسميا انهيار الاتحاد السوفياتي، عن 88 عاما، الثلاثاء، في غمرة الغزو الروسي لبلاده، بحسب ما أعلنت كييف.

وقال رئيس بلدية العاصمة، فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام “خسارة جسيمة لأوكرانيا بأسرها. لقد توفي اليوم ليونيد كرافتشوك – أول رئيس لأوكرانيا، وأول رئيس للرادا (البرلمان الأوكراني) والرجل الذي يقف خلف دولة أوكرانيا الحديثة”.

وذكر رئيس بلدية كييف بصفات الراحل ولا سيما أنه “لم يخَف” من تولي زمام الأمور خلال فترة التسعينيات المضطربة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وأضاف “خلال فترة رئاسته، اعتمد البرلمان قانون إعلان استقلال أوكرانيا”.

وتابع “لقد ظل مخلصا لبلده حتى اللحظة الأخيرة، وسعى، بخبرته ومعارفه، إلى تحسين حياتنا، وقد نجح في ذلك”.

بدوره أعرب مدير الإدارة الرئاسية أندريه يرماك في منشور على “تلغرام” عن أسفه لوفاة كرافتشوك، واصفا رحيله بـ”الخسارة الكبيرة” ومنوها برجل “وطني حكيم” و”شخصية تاريخية حقاً”.

وفي منشور على فيسبوك قال النائب، دميترو رازومكوف، إن الراحل “مرت عليه أوقات عصيبة لبلدنا، واتخذ قرارات صعبة وتاريخية” ليس أقلها “صناعة الاستقلال الأوكراني”.

وكان كرافتشوك، بصفته رئيسا لجمهورية أوكرانيا السوفياتية، أحد القادة الثلاثة الذين أعلنوا رسميا تفكك الاتحاد السوفياتي، وذلك في 8 ديسمبر 1991. وقد شاركه في تلك اللحظة التاريخية كل من رئيس جمهورية روسيا السوفياتية بوريس يلتسين ورئيس جمهورية بلاروسيا السوفياتية ستانيسلاف شوتشكيفيتش.

وتوفي شوتشكيفيتش، الأربعاء، الماضي عن 87 عاما، بينما توفي يلتسين في 2007.