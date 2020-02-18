أخبار العالم

وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية بفيروس كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني عن وفاة مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان، الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال المصدر إن لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح الثلاثاء.

وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرا بسبب الإصابة بالفيروس، وفقا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

المزيد من الأخبار

اعتقلت 30 مرة في 4 أشهر.. قصة سيدة تركية تناضل من أجل حرية…

تقرير: أردوغان وصهره يتعاملان مع ”صندوق الثروة التركي“…

وكشفت أرقام رسمية، نشرت الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1800 شخص في الصين.

وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابة جديدة الثلاثاء، في ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين.

ولا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن للفيروس الجديد، وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهورا عدة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ترامب: لو لم أكن رئيساً لرفعت دعوى على الجميع في كل مكان

أخبار العالم

وسط مقاطعة شعبية.. خامنئي يحشد للانتخابات في إيران

أخبار العالم

قبل زيارة ترامب.. لماذا تبني الهند “سور النصف كيلومتر”؟

أخبار العالم

حفتر يؤكد للسفير الأميركي ضرورة إخراج “مرتزقة تركيا”

أخبار العالم

كورونا يفرض “الحصار” على 150 مليون صيني

أخبار العالم

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحرين الأحمر والمتوسط