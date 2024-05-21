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وفاة مسافر وإصابة 30 جراء تعرض طائرة سنغافورية لاضطرابات جوية شديدة

منذ ساعة واحدة
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 قال مسؤولون في تايلاند وشركة الخطوط الجوية السنغافورية إن مسافرا لقي حتفه وأصيب 30 آخرون عندما تعرضت طائرة للخطوط السنغافورية قادمة من لندن لاضطرابات جوية شديدة اليوم الثلاثاء دفعتها إلى الهبوط اضطراريا في بانكوك.

وقالت شركة الطيران “تقدم الخطوط الجوية السنغافورية خالص تعازيها لأسرة المتوفى. ونعتذر بشدة عن التجربة المؤلمة التي تعرض لها ركابنا وأفراد الطاقم خلال هذه الرحلة”، مضيفة أنها تعمل مع السلطات التايلاندية لتقديم كل المساعدة اللازمة.

وقال كيتيبونج كيتيكاشورن مدير مطار سوفارنابومي في بانكوك لرويترز إن أحد الركاب توفي. وقالت الشركة إنه تم نقل 18 شخصا إلى المستشفيات ويجري علاج 12 آخرين في المستشفيات أيضا.

وذكرت شركة الطيران في بيان أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 777-300 إي.آر كانت تحمل 211 راكبا وطاقما من 18 فردا ومتوجهة إلى سنغافورة عندما هبطت اضطراريا.

وقال راكب كان على متن الطائرة لرويترز إن ما جرى تضمن شعورا بالارتفاع ثم السقوط.

ولم تسجل الخطوط الجوية السنغافورية، المعروفة على نطاق واسع بأنها من شركات الطيران الرائدة في العالم، أي حوادث كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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