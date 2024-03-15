وفاة مهاجرين وفقد آخرين في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

قال الحرس الوطني التونسي اليوم الجمعة، إن 34 مهاجراً على الأقل فقدوا ولقي اثنان حتفهما بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جرجيس في تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وكان القارب الذي أبحر من ليبيا يقل 70 شخصا، تم إنقاذ 34 منهم.

وانتشل خفر السواحل التونسي في وقت سابق هذا الأسبوع خمس جثث لمهاجرين قبالة السواحل التونسية.

ومع تحسن الطقس في الأسابيع الأخيرة، زاد تدفق المهاجرين الأفارقة، بمن فيهم التونسيون، في قوارب متجهة إلى إيطاليا.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو منظمة تعنى بالهجرة الشهر الماضي إن عددا قياسيا من المهاجرين بلغ 1313 مهاجرا لاقوا حتفهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية العام الماضي، مما يسلط الضوء على حدة أزمة المهاجرين المتفاقمة.