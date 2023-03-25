السبت 3 رمضان 1444 ﻫ - 25 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة مهاجريْن اختناقا داخل قطار في ولاية تكساس الأميركية

منذ 41 دقيقة
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن ونُقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مسشفى للعلاج.

وأضافت الشرطة أن المسؤولين تلقوا مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار. وتابعت أن ما لا يقل عن 15 مهاجرا في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وقالت الشرطة إنه تم إخطار مسؤولي حرس الحدود الأمريكيين الذين تمكنوا من إيقاف القطار شرقي نيبا بولاية تكساس في مقاطعة أوفالدي. وأغلق المسؤولون الطريق السريع 90 مؤقتا من أجل هبوط طائرات هليكوبتر.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر.

وذكرت قناة كيه.إس.إيه.تي التلفزيونية أن قائد شرطة أوفالدي يعتقد أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.

ونقلت القناة عن قائد الشرطة دانيال رودريجيز قوله “إنه لمن المحزن رؤية الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في هذه الحالة ووفاة اثنين منهم. هذا أمر مفجع”.

وقالت القنصلية المكسيكية في إيجل باس في تكساس على تويتر إنها على علم بالواقعة وتجري اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين لتحديد ما إذا كان أي من الضحايا من المكسيك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
حليف لبوتين يقترح حظر المحكمة الجنائية الدولية في روسيا
الشرطة الأمريكية- أرشيفية
أمريكا.. قتيلان و9 مفقودين في انفجار مصنع بولاية بنسلفانيا
علما أمريكا والصين
أمريكا تعلق على قرار هندوراس بشأن العلاقات مع الصين

الأكثر قراءة

منصة صواريخ تابعة لحزب الله
بعد اليمن أتى دور سوريا.. روسيا تسحب البساط من تحت أقدام حزب الله
جثة (تعبيرية)
سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان
اليسا وزياد برجي
هل انتصرت إليسا ؟.. ما مصير اغنية "وبطير"