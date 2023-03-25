وفاة مهاجريْن اختناقا داخل قطار في ولاية تكساس الأميركية

قالت الشرطة في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية إن اثنين يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين اختنقا حتى الموت على متن قطار شحن ونُقل 10 آخرون بطائرات هليكوبتر وعربات إسعاف إلى مسشفى للعلاج.

وأضافت الشرطة أن المسؤولين تلقوا مكالمة على خط الطوارئ 911 من مجهول تفيد بأن العديد من المهاجرين يختنقون داخل قطار. وتابعت أن ما لا يقل عن 15 مهاجرا في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وقالت الشرطة إنه تم إخطار مسؤولي حرس الحدود الأمريكيين الذين تمكنوا من إيقاف القطار شرقي نيبا بولاية تكساس في مقاطعة أوفالدي. وأغلق المسؤولون الطريق السريع 90 مؤقتا من أجل هبوط طائرات هليكوبتر.

وقال مسؤولون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن محققين اتحاديين يتحرون عما إذا كانت الواقعة لها صلة بعملية لتهريب البشر.

وذكرت قناة كيه.إس.إيه.تي التلفزيونية أن قائد شرطة أوفالدي يعتقد أن المهاجرين أصيبوا بالجفاف بسبب حرارة عربات القطار خلال الطقس الحار.

ونقلت القناة عن قائد الشرطة دانيال رودريجيز قوله “إنه لمن المحزن رؤية الكثير من المهاجرين غير الشرعيين في هذه الحالة ووفاة اثنين منهم. هذا أمر مفجع”.

وقالت القنصلية المكسيكية في إيجل باس في تكساس على تويتر إنها على علم بالواقعة وتجري اتصالات مع المسؤولين الأمريكيين لتحديد ما إذا كان أي من الضحايا من المكسيك.