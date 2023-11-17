وفاة مهاجر وإنقاذ 18 شخصا قبالة جزيرة يونانية

أنقذ خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة، 18 مهاجرا وانتشل جثة امرأة بعد أن غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية في بحر إيجة.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن زوارق تابعة له وطائرة هليكوبتر عسكرية نفذت عملية الإنقاذ قبالة جزيرة أجاثونيسي بعد أن أرسل المهاجرون إشارة استغاثة في وقت سابق اليوم الجمعة.

وخلال أزمة الهجرة التي وقعت في أوروبا عام 2015، واجهت حكومات أوروبية صعوبات في التعامل مع تدفق أكثر من مليون شخص ومعظمهم من سوريا عبروا من تركيا إلى اليونان ما تسبب في ضغوط كبيرة على أجهزة الأمن وخدمات الرعاية الاجتماعية.

وانخفضت تدفقات المهاجرين بشكل كبير قبل أن تعود إلى الارتفاع هذا العام. ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل حوالي 40 ألف لاجئ ومهاجر إلى اليونان حتى الآن هذا العام أغلبهم عبروا من تركيا عن طريق البحر.