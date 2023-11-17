الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة مهاجر وإنقاذ 18 شخصا قبالة جزيرة يونانية

منذ دقيقتين
مركب مهاجرين - أرشيفية

مركب مهاجرين - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أنقذ خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة، 18 مهاجرا وانتشل جثة امرأة بعد أن غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية في بحر إيجة.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن زوارق تابعة له وطائرة هليكوبتر عسكرية نفذت عملية الإنقاذ قبالة جزيرة أجاثونيسي بعد أن أرسل المهاجرون إشارة استغاثة في وقت سابق اليوم الجمعة.

وخلال أزمة الهجرة التي وقعت في أوروبا عام 2015، واجهت حكومات أوروبية صعوبات في التعامل مع تدفق أكثر من مليون شخص ومعظمهم من سوريا عبروا من تركيا إلى اليونان ما تسبب في ضغوط كبيرة على أجهزة الأمن وخدمات الرعاية الاجتماعية.

وانخفضت تدفقات المهاجرين بشكل كبير قبل أن تعود إلى الارتفاع هذا العام. ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل حوالي 40 ألف لاجئ ومهاجر إلى اليونان حتى الآن هذا العام أغلبهم عبروا من تركيا عن طريق البحر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيطاليا
إضراب في إيطاليا احتجاجا على ميزانية الحكومة
العاصمة البريطانية لندن
تكلفة استئجار الوحدات السكنية في لندن تدفع الشباب إلى المغادرة
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القوات الأوكرانية نفذت "سلسلة عمليات ناجحة" في الضفة الشرقية لنهر دنبيرو

الأكثر قراءة

علي خامنئي وإسماعيل هنية
غزة تحت النار
خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
أشرف ريفي
أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟