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وفاة نحو 20 مهاجراً قبالة ساحل السنغال

منذ 33 دقيقة
قارب يحمل مهاجرين

قارب يحمل مهاجرين

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قال رئيس الوزراء السنغالي أمادو با اليوم الخميس إن نحو 20 مهاجرا لقوا حتفهم هذا الأسبوع حينما غرق قاربهم قبالة ساحل شمال السنغال.

وذكرت خدمة دعم المهاجرين (ألارم فون) على منصة إكس أن القارب كان على متنه نحو 300 شخص قبل غرقه أمس الأربعاء بالقرب من مدينة سان لوي وأن بعضهم وصلوا إلى الشاطئ بينما ما زال آخرون في عداد المفقودين.

ويغادر آلاف الأشخاص ساحل غرب أفريقيا كل عام في رحلات محفوفة بالمخاطر لمحاولة الوصول إلى أوروبا وإجمالي عدد الوفيات في البحر غير معلوم.

وأعلنت السنغال الحداد بسبب عدة حوادث مميتة العام الماضي، بما في ذلك حادث فُقد خلاله قرابة 60 شخصا بعد أن عُثر على قاربهم تجرفه الأمواج بالقرب من الرأس الأخضر.

وزادت الرحلات في ذلك الطريق في العام الماضي. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن بين يناير كانون الثاني وديسمبر كانون الأول 2023 وصل 39910 مهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية بشكل غير شرعي بعد عبورهم بقوارب من غرب أفريقيا، وهي زيادة بنسبة 155 بالمئة مقارنة بعام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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