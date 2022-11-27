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وفاة وزير خارجية بيلاروسيا بشكل مفاجئ عن 64 عاما

منذ ساعة واحدة
وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه

وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه

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توفي السبت 26\11\2022 بشكل مفاجئ وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، ولم يحدد سبب الوفاة حتى اللحظة.

ولد ماكي في الـ 5 من أغسطس عام 1958، في قرية نيكراشيفيتشي، في منطقة غرودنو، في بيلاروس.

وتخرج في جامعة مينسك الحكومية للغات الأجنبية، والتحق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوفيتي، مدة 12 عاما، وتقاعد برتبة عقيد.

ثم التحق بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأسترالية، وانضم إلى السلك الدبلوماسي في العام 1993.

ليصبح وزير خارجية بيلاروسيا عام 2012، وشغل قبلها منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه منذ العام 2008.

فيما تزوج ماكي مرتين، وكان زواجه الثاني من الممثلة والفنانة فيرا بولياكوفا، وترك خلفه ثلاثة أطفال، ولدين وبنتا.

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، فإن آخر لقاء دبلوماسي لماكي، كان مع المبعوث الرسولي رئيس أساقفة كنيسة “الملكيين”، أنتي يوزيتش، في الـ 25 من نوفمبر، ناقشا خلالها أسس التعاون بين بيلاروس والكنيسة التابعة لطائفة” الملكيين” في بيلاروس.

من جهتها، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعازي روسيا بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي، ووصفت الخبر بالصادم.

يشار إلى أن بيلاروسيا، حليفة مقربة من روسيا وتدعم موسكو في الحرب الأوكرانية.

    المصدر :
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