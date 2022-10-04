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وفاة 110 اشخاص جراء تفشي الكوليرا في أقاليم مالاوي

منذ 57 دقيقة
تطعيم ضد الكوليرا - أرشيفية

تطعيم ضد الكوليرا - أرشيفية

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قالت وزيرة الصحة في مالاوي كومبيزيه خومبيز تشيبوندا الثلاثاء، إن الكوليرا تفشت في 22 من أقاليم مالاوي البالغ عددها 28، مما أسفر عن وفاة 110 أشخاص وإصابة 3891 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في مارس\آذار.

وجرى تسجيل أول إصابة للمرض الذي ينتشر بشكل رئيسي من خلال الأطعمة والمياه الملوثة في مارس\آذار في إقليم ماتشينجا بجنوب البلاد.

وانتشر المرض بعد ذلك بسرعة إلى مناطق أخرى من البلاد، مما أثار القلق من أنه قد يتفاقم في بداية موسم الأمطار في مالاوي في نوفمبر\تشرين الثاني وديسمبر\كانون الأول.

وقالت تشيبوندا في بيان، إن معظم الوفيات حدثت بسبب وصول المرضى إلى المراكز الطبية بعد فوات الأوان لتلقي العلاج.

وأضافت “العوامل الرئيسية المرتبطة بتفشي الكوليرا في التجمعات السكنية تتمحور حول سوء نظافة الأغذية ونقص المياه الصالحة للشرب وانخفاض عدد المراحيض وقلة استخدامها (قضاء الحاجة في العراء)”.

    المصدر :
  • رويترز

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