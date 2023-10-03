وفاة 12 رضيعا في يوم واحد داخل مستشفى في الهند

لقي 12 رضيعا حتفهم في يوم واحد داخل مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، مما أثار عاصفة سياسية اليوم الثلاثاء إذ اتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال.

وقال مسؤولون بالمستشفى ووسائل إعلام محلية إن الرضع لقوا حتفهم يوم الأحد وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.

ولم يرد شيامراو واكودي مدير المستشفى على طلب رويترز للتعليق على اتهامات المعارضة بالإهمال، وقال في مكالمة هاتفية مقتضبة إن ليس لديه وقت لأن وزيرا بالحكومة في زيارة للمستشفى.

وقال واكودي في وقت سابق اليوم الثلاثاء لوكالة أنباء إيه.إن.آي الهندية إن 12 مريضا من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي.

وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا اليوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا في وفاة الرضع والمرضى الآخرين.

واتهم سياسيون معارضون حكومة مهاراشترا، التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب متحالف معه، بالإهمال الجسيم فيما يتعلق بوفيات الرضع.