الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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وفاة 16 عاملا جراء انهيار رافعة في غرب الهند

منذ 4 دقائق
سيارة إسعاف في الهند- أرشيفية

سيارة إسعاف في الهند- أرشيفية

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قال مسؤولون إن 16 عاملا على الأقل لقوا حتفهم وهناك مخاوف من أن يكون عدة عمال آخرين محاصرين بعد انهيار رافعة أثناء بناء جسر في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام رافعة على الأرض بين أعمدة الجسر بالقرب من منطقة شاهابور التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن مومباي عاصمة الولاية.

وقال محسن شهيدي، وهو مسؤول كبير في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، إن فرق الإنقاذ تحاول انتشال الجثث وإنه تم تسجيل 16 وفاة على الأقل.

وقال مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “تألمت من المأساة في شاهابور بولاية ماهاراشترا. أخلص التعازي لأسر المتوفين”.

وأعلن مكتب مودي عن مساعدة إغاثية قدرها 200 ألف روبية (2430 دولارا) لأسرة كل من المتوفين و50 ألف روبية (608 دولارات) لكل مصاب.

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