وفاة 3 أطفال في إندونيسيا بسبب التهاب الكبد الغامض

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أمس الثلاثاء، وفاة 3 أطفال بسبب مرض الكبد الغامض، ما رفع إجمالي عدد الأطفال الذين قضوا في العالم جرّاء مضاعفات هذا الالتهاب الحاد الذي يصيب الصغار، ولم يتضح سببه بعد، إلى 4.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال الثلاثة توفوا في أبريل/نيسان بمستشفيات في جاكرتا بعدما ظهرت عليهم بعض أعراض المرض الغامض.

وكشفت الناطقة باسم الوزارة الإندونيسية، أن الأطفال الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم عامين وثمانية و11 عامًا، أصيبوا بالحمى واليرقان والتشنجات وفقدان الوعي.

وقالت “نعتقد أنها حالات التهاب كبدي حاد، لكننا نعمل على التأكد من أنها ليست ناجمة عن فيروسات التهاب الكبد (ايه. بي. سي. دي. آر-بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء أنها تُواصل تَلَقي عشرات البلاغات عن إصابات أطفال بالتهاب الكبد الحاد لم يُحدد سببها بعد، مقدّرة عددها بنحو 230 إصابة في مختلف أنحاء العالم.

ووصل عدد الحالات التي تم إبلاغ المنظمة بها حتى الأول من مايو/أيار الجاري 228 على الأقل في 20 دولة”، بحسب ما أوضح الناطق باسم المنظمة، خلال مؤتمر صحفي منتظم لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، والذي قال إن أكثر من 50 حالة أخرى لا تزال قيد التحقيق.

وتتحرى السلطات الصحية في أنحاء العالم أمر زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الشديدة بين أطفال صغار أدت إلى وفاة واحدة على الأقل.