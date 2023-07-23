وفاة 30 في فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية في أفغانستان

قال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث في أفغانستان (الأحد 23-7-2023) إن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات وسيول نتجت عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت منازل وجرفتها.

وأضاف محمد شفيع رحيمي إن 26 شخصا توفوا في منطقة جلريز التي تبعد 46 كيلومترا إلى الشرق من كابول بعد ما جرفت الأمطار مئات المنازل المبني أغلبها من الطين.

وتابع قائلا إن أربعة آخرين قتلوا في كابول وأصيب ما يزيد عن 70 شخصا في المنطقتين مشيرا إلى أن 40 على الأقل في عداد المفقودين.

وأصدر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد رسالة تعزية ناشد فيها جماعات الإغاثة وسلطات كابول مساعدة الأسر المنكوبة.

وتسببت فيضانات موسم الأمطار العام الماضي في مقتل العشرات في أفغانستان.