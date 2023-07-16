الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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وفاة 4 أشخاص مع غرق قارب في بنغلادش

منذ 34 دقيقة
غرق قارب مهاجرين- أرشيفية

غرق قارب- أرشيفية

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قال مسؤول في خدمة الإطفاء في بنغلادش إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب على متنه نحو 20 شخصا في نهر بوريجانجا بالقرب من العاصمة داكا، الأحد.

ويُعتقد أن معظم الركاب سبحوا إلى الشاطئ مع غرق القارب بالقرب من الضفة، وفقا لمسؤول الإطفاء أنوار الإسلام.

وقال سحاب الدين كبير المسؤول بالشرطة لرويترز إنه تم انتشال أربع جثث وإن عملية الإنقاذ جارية.

وأفادت الشرطة بأنه جرى إنقاذ سبعة أشخاص ونقلهم إلى المستشفيات.

وتجمع المئات في الموقع بينما قام رجال الإنقاذ على متن عدة قوارب بتمشيط النهر، وفقا لشاهد من رويترز.

    المصدر :
  • رويترز

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