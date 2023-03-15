وفاة 4 اطفال غرقاً جراء سيول جازان جنوب السعودية

لقي 4 أطفال حتفهم غرقاً، فيما أصيب والدهم، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان -جنوب السعودية- في الوقت الذي وثّق أحد الواقفين على جنبات السيل، جريان السيارة التي تحمل الأطفال وغرقها وسط سيل جارف، ناتج عن هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح الفيديو المتداول، عدم قدرة قائد السيارة على التحكم فيها، بينما جرفت السيول السيارة، وغرقت وسط المياه، ما أسفر عن وفاة الأطفال، بينما أصيب الأب الناجي الوحيد من الحادثة. وقد تم انتشال جثة طفل وطفلة، ويتواصل البحث عن طفلتين مفقودتين في السيول.

وسيول “وادي أبو حتارة” تعيد قصصًا من الألم والحسرة والفقد، يتجرعها أهالي قرى مشلحة منذ أكثر من ١٥ عامًا، وتتزامن مع مطالباتهم طيلة هذه الفترة بتوفير طريق آمن لقريتهم؛ للوصول لمنازلهم عند جريان السيول.

وعلى الصعيد المتصل، حذرت الإدارة العامة للمرور من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، وقال المرور في حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها خطأ جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية”، وبينت الإدارة العامة للمرور أن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال.

فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ونجران ومكة المكرمة والباحة والرياض.