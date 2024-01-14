وفاة 4 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي

قال متحدث باسم منطقة فرنسية لرويترز إن أربعة مهاجرين كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي للوصول إلى بريطانيا لقوا حتفهم في المياه الفرنسية في الساعات الأولى من اليوم الأحد 14\1\2024.

وذكر المتحدث أن الزورق الصغير انقلب أثناء محاولته الإبحار من الشاطئ مضيفا أن شخصا واحدا في حالة حرجة تم نقله إلى مستشفى في مدينة بولوني في شمال فرنسا.

وقالت صحيفة لا فوا دي نور المحلية إن نحو 70 شخصا كانوا يحاولون ركوب زورق صغير وجرى انتشال العشرات من المياه الباردة خلال جهود الإنقاذ الليلة الماضية في بلدة ويميرو الواقعة إلى الجنوب من كاليه.

وأضافت الصحيفة أنه يُعتقد أن الغرقى من العراق وسوريا.