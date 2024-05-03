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وفاة 42 شخصاً في تفشٍ للحصبة بشمال شرق نيجيريا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 3 - مايو - 2024 9:37 مساءً
الحصبة تهدد العديد من دول إفريقيا

الحصبة تهدد العديد من دول إفريقيا

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قال مفوض الصحة في ولاية أداماوا بشمال شرق نيجيريا (الجمعة 3-5-2024)، إنه السلطات الصحية سجلت 42 حالة وفاة على الأقل بسبب تفشي مرض الحصبة فيما يزيد قليلا عن أسبوع.

والحصبة فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء ويصيب الأطفال دون سن الخامسة غالبا، ويمكن الوقاية منه عن طريق جرعتين من اللقاح. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تسنى تفادي أكثر من 50 مليون حالة وفاة منذ عام 2000 بسبب حملات التحصين.

وقال فيليكس تانجوامي، مفوض الصحة في أداماوا، إن تفشي مرض الحصبة انتشر غالبا في منطقتين سجلتا 42 حالة وفاة من بين نحو 200 حالة مشتبه فيه إصابتها بالفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي “وُزعت لقاحات الحصبة في هذه المناطق وتحتوي فرقنا الميدانية الوضع”.

وكان انعدام الأمن إلى حد بعيد في العديد من ولايات شمال نيجيريا على رأس أسباب تعطل حملات التطعيم، مما يجعل الأطفال معرضين لخطر شديد.

    المصدر :
  • رويترز

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