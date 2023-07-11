الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في اليابان

منذ ساعة واحدة
انهيارات أرضية في اليابان جراء السيول

انهيارات أرضية في اليابان جراء السيول

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون في اليابان، الثلاثاء، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بسب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد، وأضافوا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة مفقودين.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها أمس الاثنين فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة شهدتها مناطق مختلفة في العالم في الأيام الماضية، مما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
البيت الأبيض: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون مؤقتاً
أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ستولتنبرغ: الناتو سيتخذ قرارات قوية لدعم أوكرانيا
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا تفتح مرتفعة وسط آمال في قرب انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية

الأكثر قراءة

العنف - تعبيرية
فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
الجمهور خلال حفل تامر حسني في لبنان
أكبر حشد جماهيري بتاريخ لبنان في حب تامر حسني
شوكلاتة- تعبيرية
معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!