وفاة 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في اليابان

قال مسؤولون في اليابان، الثلاثاء، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بسب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد، وأضافوا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة مفقودين.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها أمس الاثنين فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة شهدتها مناطق مختلفة في العالم في الأيام الماضية، مما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.