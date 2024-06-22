السبت 16 ذو الحجة 1445 ﻫ - 22 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة 6 أشخاص جراء انهيارات أرضية في الصين

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، أنه تم العثور على ستة أشخاص لا تظهر عليهم أي علامات على الحياة بعد أن فقدوا قبل أسبوع خلال انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين.

وأضاف التلفزيون أن عمال الإنقاذ عثروا عليهم بعد عمليات بحث واسعة النطاق منذ فقد الاتصال بالضحايا يوم الأحد.

وهطلت أمطار غزيرة على غير العادة على جنوب الصين بعد بداية مبكرة لموسم الفيضانات السنوي.

وقال التلفزيون المركزي إن عدد القتلى وصل إلى 38 أمس الجمعة في مدينة ميتشو بإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات طينية دمرت آلاف المنازل منخفضة الارتفاع وألحقت أضرارا بالطرق والمحاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كوبا
كوبا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لدعم الفلسطينيين
علم الأردن
الأمن الأردني يضبط كمية من المتفجرات في منطقة ماركا الجنوبية بعمان
قصف على منطقة بيلغورود الروسية - أرشيفية
أوكرانيا تسقط 12 صاروخا و13 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جديد

الأكثر قراءة

لبنان - كندا
خشية وقوع الحرب.. كندا تستعد لإجلاء 45 ألف مواطن من لبنان
المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس السوري بشار الأسد
الأسد لخامنئي.. لن أنضم إلى معركة وحدة الساحات!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
زلزال جديد يهدد هذه الدول.. الخبير الهولندي يضرب من جديد