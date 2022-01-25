وفاة 7 مهاجرين بسبب البرد في البحر المتوسط

لقي سبعة مهاجرين على الأقل أثناء إبحارهم إلى جزيرة لامبيدوزا في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وأشارت الوكالة، إلى أن المهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش، وتوفوا على ظهر مركب كان يحملهم إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.

ونقلت الوكالة عن سالفاتور مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا، قوله إن “المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلاديش”، مؤكدا عدد الوفيات.

ولفتت الوكالة إلى أن “قوات خفر الساحل شاهدت المركب على بعد 50 كم قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل وعثرت على ثلاث جثث على متنه بينما توفي أربعة آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء”.

وأظهرت بيانات حكومية أن ما يقرب من 1751 من المهاجرين نزلوا إلى الموانئ الإيطالية حتى الآن هذا العام.