وفدان عسكريّان من أرمينيا وأذربيجان في روسيا.. ماذا في التفاصيل؟

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ وفدين من وزارتي الدفاع في كلّ من أذربيجان وأرمينيا وصلا إلى مدينة تولا الروسية، لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول رابطة الدول المستقلة، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية رسمية اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة تاس للأنباء، ستشارك في الاجتماع وفود وزارات دفاع روسيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

كما ذكرت تاس أنّه “خلال الاجتماع، سيبحثون مجموعة من قضايا التعاون العسكري والفني العسكري ذات الاهتمام المشترك. وسيكون هناك أيضًا تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم”.