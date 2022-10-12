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وفدان من التحالف والحوثيين تبادلا زيارة الأسرى

منذ 19 دقيقة
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

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قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن في بيان (الأربعاء 12-10-2022) إن وفدين من التحالف وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران تبادلا زيارة الأسرى في إطار مبادرة حسن نوايا وجهود لبناء الثقة بهدف تمديد الهدنة في اليمن.

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف “هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها”.

وتضغط الأمم المتحدة من أجل تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وجددت الهدنة مرتين في السابق وساهمت في تحقيق أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وتدخل التحالف في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء. وتقول الجماعة إنها تحارب نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.

وأدى الصراع، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، إلى مقتل عشرات الآلاف، كما دمر الاقتصاد، وترك الملايين فريسة للجوع.

    المصدر :
  • رويترز

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