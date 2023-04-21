وفد أعمال هندي يزور روسيا لبحث تعزيز الصادرات

قال اتحاد منظمات التصدير الهندية (الجمعة 21-4-2023) إن وفد أعمال هنديا سيزور روسيا بين يومي 24 و27 أبريل نيسان في بادرة جديدة على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية في وقت يتزايد فيه توجه روسيا نحو الشرق كوسيلة لمعالجة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا.

ويأتي الإعلان عقب زيارة دنيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، لدلهي في وقت سابق هذا الأسبوع شملت مناقشات حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة في المستقبل القريب.

وقال إيه. ساكتيفيل، رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية “يجتمع الوفد المؤلف من 50 عضوا مع مشترين في موسكو وسان بطرسبرغ”. وأضاف أنهم يستهدفون تعزيز حجم الصادرات الهندية لروسيا لتبلغ خمسة مليارات دولار في العام المالي الحالي الذي بدأ هذا الشهر.

وقال المسؤول إن المصدرين يتوقعون إبرام صفقات لبيع طائفة متنوعة من المنتجات من بينها الشاي والسكر والقهوة ومنتجات الألبان واللحوم والمنتجات البحرية.

وأرسلت موسكو في وقت سابق قائمة تضم أكثر من 500 منتج مطلوب للتسليم المحتمل تتضمن قطع غيار للسيارات والطائرات والقطارات في وقت تؤثر فيه العقوبات الغربية سلبا على قدرة روسيا على استمرار الصناعات الحيوية.

ولم تدن الهند صراحة غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 ودعت إلى الحوار لحل النزاع.

وزادت واردات الهند من روسيا أكثر من أربعة أمثال حتى بلغت 46.33 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، معظمها من النفط، وانخفضت الصادرات نحو 12 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 2.8 مليار دولار للأشهر الأحد عشر المنتهية في فبراير شباط.