وفد أمريكي يبحث مذكرة ضبط بحق بوتين لارتكابه جرائم حرب

قالت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إن وفدا رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي سيلتقي مع المدعى العام للمحكمة في لاهاي غدا الخميس ويناقش ادعاءات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب.

وسيتحدث الوفد بقيادة مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مع كريم خان المدعي العام في المحكمة في أحدث إشارة على تحسن العلاقات بين واشنطن وأكبر محكمة لجرائم الحرب بالعالم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة ضبط لبوتين في مارس آذار بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل مخالف للقانون.

وتنفي موسكو مرارا أن قوات روسية شاركت في جرائم حرب أو أخذت بالقوة الأطفال الأوكرانيين.

وقال ماكول إن “30 ألف طفل أخذوا من عائلاتهم لدمجهم في روسيا”.

وأردف أن واشنطن تبحث سبل “مساعدة لاهاي في جمع المزيد والمزيد من الأدلة والمعلومات الاستخباراتية لإثبات القضية ضد بوتين”.

والولايات المتحدة ليست من بين الدول الأعضاء بالمحكمة، شأنها شأن القوى العظمى لا سيما الصين وروسيا لكن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند قام بزيارة غير معلنة إلى المحكمة في يونيو حزيران، وكانت الأولى من نوعها.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو تموز من إدارته بدء مشاركة أدلة بخصوص جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الوفد في آخر محطة له في زيارته إلى أوروبا لبحث التعاون مع حلف شمال الأطلسي وسبل دعم أوكرانيا بشكل أكبر بما في ذلك إمدادها بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 فضلا عن تدريب الطيارين. كما زار الوفد السويد وفنلندا.