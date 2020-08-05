وفد أمريكي يزور تايوان لأول مرة منذ 40 عاما

وفد أمريكي يزور تايوان برئاسة وزير الصحة أليكس أزار
وفد أمريكي يزور تايوان برئاسة وزير الصحة أليكس أزار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في زيارة تاريخية ، كشفت الولايات المتحدة عن زيارة مرتقبة لوفد أمريكي إلى تايوان ، في زيارة رسمية منذ 41 عاما .

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، مساء الثلاثاء أن وفدا للبلاد سيتجه في زيارة رسمية إلى تايوان خلال الأيام القادمة.

ويترأس الوفد وزير الصحة الأميركي، أليكس أزار، وبالتالي فإنها ستعتبر أول زيارة يجريها مسؤول أميركي رفيع إلى تايوان، منذ عام 1979.

وذكرت الوزارة في بيانها أن أزار سيلتقي بنظيره التايواني والخبراء المتخصصين في مجابهة وباء كوفيد-19، نيابة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

من جهته، قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إن زيارة الوفد الأميركي المرتقبة تعبر عن الدعم الأميركي والتقارب بين البلدين.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

وفاة كل 15 ثانية.. وفيات كورونا تتجاوز 700 ألف عالميا

تمديد حالة الطوارئ بالأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما لمواجهة كورونا

احتجاجاً على موقف أثيوبيا..مصر والسودان يعلقان اجتماعات سد النهضة

العراق.. الدفاعات الجوية للسفارة الأمريكية ببغداد تتصدى لصاروخ كاتيوشا