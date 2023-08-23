الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد إيرانيّ في روسيا.. والتعاون العسكري "أولوية"

منذ 9 دقائق
روسيا وإيران

روسيا وإيران

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أنّ نائب وزير الدفاع الروسي ناقش مع قائد القوات البرية الإيرانية التعاون العسكري بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس.

كان الإعلام الرسمي قد أفاد بوصول وفد عسكري إيراني إلى موسكو يوم الإثنين.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى منذ بدأت روسيا حربًا في أوكرانيا قبل 18 شهرًا.

فيما يتّهم الغرب إيران ببيع عدد كبير من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه طهران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قناة السويس - رويترز
بعد تصادم ناقلتين.. قناة السويس تتوقّع استئناف الملاحة خلال ساعات
أسواق الخليج المالية
أداء متباين لبورصات الخليج قبل اجتماع البنوك المركزية
الصين وجنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا تُوقّع اتفاقيّات مع الصين لإنهاء انقطاعات قياسيّة للكهرباء

الأكثر قراءة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
ليونيل ميسي
شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!