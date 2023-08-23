وفد إيرانيّ في روسيا.. والتعاون العسكري "أولوية"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أنّ نائب وزير الدفاع الروسي ناقش مع قائد القوات البرية الإيرانية التعاون العسكري بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس.

كان الإعلام الرسمي قد أفاد بوصول وفد عسكري إيراني إلى موسكو يوم الإثنين.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى منذ بدأت روسيا حربًا في أوكرانيا قبل 18 شهرًا.

فيما يتّهم الغرب إيران ببيع عدد كبير من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه طهران.